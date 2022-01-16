Буяльский: «Хорошие спарринги в Испании пойдут нам на пользу»

Полузащитник рассказал о подготовке «Динамо»

Фото: ФК Динамо

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский в интервью пресс-службе клуба поделился мыслями о предстоящем тренировочном сборе в Испании:



В Испании, сколько раз я там был, всегда прекрасные условия, хорошие соперники для спаррингов, поэтому это пойдет нам на пользу. Следующие два сбора уже будут в Турции, и смена обстановки пойдет нам на пользу.

Мирча Луческу выглядит радостным, много шутит. Общались уже с ним, что он говорил?

Преимущественно говорил о том, как мы играли в первом круге. Основной же разговор уже будет в Испании, когда будет больше времени. В принципе, он доволен, как мы бегали сегодня, а вот ребята после пробежки, думаю, уже были не столь радостны.

Как вообще тренироваться в шортах при такой погоде?

Это естественная криосауна для организма, потому и выгляжу таким молодым (улыбается).

Сегодня тренировка была в обновленном манеже. Как тебе поле, условия?

Поле слишком хорошее. Когда я еще играл, у нас таких полей не было. И я по-белому завидую ребятам, которые там занимаются, играют. Самое приятное, когда ты выходишь играть не на болото или асфальт, а на зеленую траву, на которую приятно упасть.

Напомним, что «Динамо» вышло из отпуска 14 января.