Буяльский: «На протяжении еще как минимум трех недель мне нужен полный покой»

Полузащитник «Динамо» восстанавливается после травмы

Виталий Буяльский / Фото: Twitter

Хавбек «Динамо» Виталий Буяльский рассказал о том, как он восстанавливается после травмы. Слова игрока приводит пресс-служба «бело-синих».

«Практически все мое время занимает восстановление после травмы – трещины плюсневой кости ступни, которую я получил в финальном матче Кубка Украины против луганской «Зари». Ездил на пару дней домой в Калиновку, а теперь лечусь. Некоторые процедуры делаю дома, а некоторые – на клубной базе, например, магнит. Нога еще болит, противопоказаны любые нагрузки. На протяжении еще как минимум, трех недель нужен полный покой.

Обидно, что не смогу сыграть за сборную на чемпионате Европы, но что поделать, ничего изменить уже нельзя.

Что касается дальнейших планов, возможно, на неделю полетим в теплые края на море, но это пока неточно, ведь сейчас не до поездок. Так что в этот раз ничего интересного рассказать не могу».



Напомним, киевское «Динамо» стало 5-м в Европе клубом по количеству делегированных игроков на Евро-2020.