Буяльский: «Нам могли забить 11-метровый – снял футболку на эмоциях»

Виталий Буяльский / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский поделился в эфире ПРОФУТБОЛ Digital эмоциями после матча третьего тура украинской Премьер-лиги против «Зари» (2:1). Хавбек отличился победным забитым мячом.

Почему снял футболку? Была очень напряженная игра, нам не забили 11-метровый. Мы могли пропустить, могли и забить. На эмоциях снял футболку… Главное – что команда выигрывает.

В физическом плане все хорошо. Думаю, расслабились, потому что уже было дополнительное время, счет 2:0. Такое бывает, главное, что одержали победу.

Сейчас только начало чемпионата. Мы даже особо не смотрели игру «Шахтера» с «Александрией», потому что у нас был перелет и не было времени. Нам нужно брать свои очки и двигаться дальше.