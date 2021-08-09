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Буяльский: «Нам могли забить 11-метровый – снял футболку на эмоциях»

Хавбек «Динамо» стал автором победного гола в матче с «Зарей»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:24
Буяльский: «Нам могли забить 11-метровый – снял футболку на эмоциях»
Виталий Буяльский / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский поделился в эфире ПРОФУТБОЛ Digital эмоциями после матча третьего тура украинской Премьер-лиги против «Зари» (2:1). Хавбек отличился победным забитым мячом.

Главный тренер позвонил, поздравил команду с победой. Сказал, что завтра тренировка – и все.

Почему снял футболку? Была очень напряженная игра, нам не забили 11-метровый. Мы могли пропустить, могли и забить. На эмоциях снял футболку… Главное – что команда выигрывает.

В физическом плане все хорошо. Думаю, расслабились, потому что уже было дополнительное время, счет 2:0. Такое бывает, главное, что одержали победу.

Сейчас только начало чемпионата. Мы даже особо не смотрели игру «Шахтера» с «Александрией», потому что у нас был перелет и не было времени. Нам нужно брать свои очки и двигаться дальше.

Ранее мыслями по поводу матча поделился защитник «Динамо» Александр Караваев.

Сергей Стаднюк
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Теги

Заря Динамо Киев Виталий Буяльский

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