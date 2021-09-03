Буяльский не поможет Украине в матче с Францией

Матч с Казахстаном был для хавбека первым за 2.5 года в футболке сборной

Виталия Буяльский / фото - УАФ

Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Буяльский получил травму сухожилия приводящей мышцы, сообщает официальный сайт УАФ.

Хавбек пропустит около двух недель не сможет помочь национальной команде в матче квалификации ЧМ-2022 против сборной Франции, который состоится 4 сентября в Киеве.

Полузащитник также не сыграет в товарищеской игре с чехами (8 сентября).

В матче с Казахстаном Буяльский вернулся в состав сборной Украины спустя 2.5 года. Бывший тренер национальной команды Андрей Шевченко не вызывал игрока длительное время.

Также с французами не сможет сыграть Александр Зинченко, так как будет отбывать дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.

Онлайн трансляция матча Украина – Франция. Начало – в 21:45.

Французы также понесли потери: помимо Канте, Толиссо и Кунде, в Киеве команде не поможет Килиан Мбаппе, получивший накануне травму.