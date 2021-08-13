Буяльский: «Рамирес справился со своей основной задачей»
Буяльский: «Негативно отношусь к отмене правила выездного гола»
Полузащитник «Динамо» считает нововведение несправедливым
14:14
Фото: пресс-служба «Динамо»
Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский признался, что негативно относится к отмене выездного гола в двухматчевых противостояниях.
Скоро Динамо предстоит стартовать в Лиге чемпионов. Как относитесь к отмене UEFA правила выездного гола?
Конечно же, негативно. Ведь команды, которые по своему уровню немного послабее, будут испытывать большие трудности в двухматчевом соперничестве в борьбе с такими грандами, как Барселона, ПСЖ. Это не очень справедливо.
Напомним, Буяльский считает, что «Шахтер» боится «Динамо».