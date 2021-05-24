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Буяльский – о травме: «Обидно, ведь больше может и не быть шанса сыграть на Евро»

Хавбек «Динамо» получил повреждение в матче финала Кубка Украины с «Зарей»
Футбол Сборная Украины
11:59
Буяльский – о травме: «Обидно, ведь больше может и не быть шанса сыграть на Евро»
Виталий Буяльский / Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины и киевского «Динамо» Виталий Буяльский в эфире программы «Великий Футбол» рассказал о тяжести своей травмы:

Травма, как доктора говорят, не сильно тяжелая, но в таком месте, когда идет часто нагрузка на ногу, поэтому нужно внимательно смотреть, процедуры делаю магнит, гель и, в принципе, покой. Трещина – это было после игры с «Зарей» на Кубок. Был удар, это такой игровой момент, в принципе неважно кто ударил, я почувствовал резкую боль, но потом начал бегать, вроде разбегался, думал, что обычная гематома и пройдет, я доиграл нормально, потом приехал в сборную, тоже в принципе тренировался, под конец тренировки начинала болеть. Я еще потерпел дня три, а уже на четвертый день она еще хуже начала болеть, я уже сказал доктору, чтобы сделать обследование.

Когда сделал первый раз КТ, сразу увидели, я не поверил, попросил сделать еще МРТ, на второй раз уже поверил, что такое может быть. Андрей Николаевич вызвал к себе, поговорили с ним и сказал, что на этом жизнь не заканчивается, но сам понимаю, что шансов может таких и не будет, но будем надеяться, что все наладится.

То, что говорят, что я стану сильнее, думаю, это неправда. Все равно ты расстраиваешься где-то в глубине души, думаешь, что вот был шанс, но так сложилось, но ничего, в принципе, главное и в клубе меня доктор поддержал, так же и руководство звонило, сказали, чтоб не расстраивался. Я и не расстраиваюсь так сильно, если я буду думать, что это был последний мой шанс, наверное, нет смысла тогда вообще играть в футбол. Не сильно сейчас люблю подымать эту тему по поводу сборной, хочу немного отвлечься, в принципе интернет не читаю, это самое важное. Отвлекаюсь.

Пока еще, я только пару дней дома, на базу приезжаю делаю процедуры, в кино хожу. Надеюсь на рыбалку поехать, может, если доктора дадут разрешение, может куда-то полечу отдыхать. Следующие обследование у нас через две с половиной недели, посмотрят, как продвигается, потом будет ясно, но как минимум три недели, ну и потом нужно потихоньку начинать нагружать, чтобы не сразу, чтобы не усугубить. Каждому из ребят и Андрею Николаевичу говорил, что верю, что они выйдут из группы, и пройдут как можно дальше, поэтому поддерживаю их и хочу пожелать только удачи и всего самого лучшего.

Напомним, что национальная команда Украины провела первый из трех контрольных матчей – Ничья с Бахрейном (1:1). Также в ходе подготовки к Евро-2020 национальная команда 3 июня сыграет против Северной Ирландии, а 7 июня – с Кипром.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Виталий Буяльский сборная Украины (футбол) травмы

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