Буяльский – о травме: «Обидно, ведь больше может и не быть шанса сыграть на Евро»

Виталий Буяльский / Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины и киевского «Динамо» Виталий Буяльский в эфире программы «Великий Футбол» рассказал о тяжести своей травмы:



Когда сделал первый раз КТ, сразу увидели, я не поверил, попросил сделать еще МРТ, на второй раз уже поверил, что такое может быть. Андрей Николаевич вызвал к себе, поговорили с ним и сказал, что на этом жизнь не заканчивается, но сам понимаю, что шансов может таких и не будет, но будем надеяться, что все наладится.

То, что говорят, что я стану сильнее, думаю, это неправда. Все равно ты расстраиваешься где-то в глубине души, думаешь, что вот был шанс, но так сложилось, но ничего, в принципе, главное и в клубе меня доктор поддержал, так же и руководство звонило, сказали, чтоб не расстраивался. Я и не расстраиваюсь так сильно, если я буду думать, что это был последний мой шанс, наверное, нет смысла тогда вообще играть в футбол. Не сильно сейчас люблю подымать эту тему по поводу сборной, хочу немного отвлечься, в принципе интернет не читаю, это самое важное. Отвлекаюсь.

Пока еще, я только пару дней дома, на базу приезжаю делаю процедуры, в кино хожу. Надеюсь на рыбалку поехать, может, если доктора дадут разрешение, может куда-то полечу отдыхать. Следующие обследование у нас через две с половиной недели, посмотрят, как продвигается, потом будет ясно, но как минимум три недели, ну и потом нужно потихоньку начинать нагружать, чтобы не сразу, чтобы не усугубить. Каждому из ребят и Андрею Николаевичу говорил, что верю, что они выйдут из группы, и пройдут как можно дальше, поэтому поддерживаю их и хочу пожелать только удачи и всего самого лучшего.