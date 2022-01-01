Буяльский почти достал Цыганкова, Гармаш – в тройке. Лучшие бомбардиры «Динамо» в 2021 году

Судьбу лидерства решил всего один гол

Денис Гармаш / Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» стало победителем чемпионата Украины по результатам сезона-20/21. 2021 год же команда завершила на втором месте, отставая от «Шахтера» на два очка.

Всего за календарный год подопечные Мирчи Луческу провели 46 матчей. Мячей же в них было забито почти вдвое больше – 90.

Лучшим бомбардиром «Динамо» за отчетный период стал вингер Виктор Цыганков. На его счет 16 взятий ворот соперника.

Совсем немного до лидера не хватило полузащитнику Виталию Буяльскому – 15. В тройку также вошел Денис Гармаш – 9. Интересно, что хавбек забил 8 мячей в новом сезоне после перевода на позицию форварда.

Следом идет нападающий Артем Беседин с 6 голами. Он не играл с лета из-за серьезной травмы. Пятерку замыкают Николай Шапаренко и Сергей Сидорчук с аналогичной позиции цифре забитых мячей.

Ранее Сидорчук обратился к болельщикам с пожеланием в честь Нового года.