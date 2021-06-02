Буяльский подтвердил, что продлил контракт с «Динамо»

Фото: ФК Динамо

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский подтвердил, что продлил контракт с клубом. Слова игрока приводит пресс-служба киевлян.

В течение четырех ближайших лет в «Динамо», хочется что-нибудь выиграть в Европе, пройти как можно дальше в Лиге чемпионов и заявить о себе на международном уровне. А в Украине будем стараться побеждать во всех соревнованиях, в которых принимаем участие, как удалось сделать в этом году, когда мы выиграли все три турнира – чемпионат, Кубок и Суперкубок».