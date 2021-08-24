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Буяльский признан лучшим игроком 5-го тура УПЛ
Дубль хавбека помог «Динамо» разгромить «Десну» в битве за лидерство
Виталий Буяльский / Фото - ФК Динамо Киев
Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский признан лучшим игроком пятого тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт УПЛ.
Решение было вынесено по итогам голосования экспертного совета. Хавбек помог своей команде разгромить «Десну» (4:0).
Буяльский оформил дубль в данной встрече. С четырьмя мячами футболист идет в группе лидеров бомбардирской гонки.
Напомним, лучшим тренером тура был признан наставник «Динамо» Мирча Луческу, несмотря на то, что смотрел за игрой с VIP-ложи.
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