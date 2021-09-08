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Буяльский признан лучшим игроком «Динамо» в августе
Хавбек набрал почти в девять раз больше голосов, чем его ближайший преследователь
Виталий Буяльский / Фото - ФК Динамо Киев
Киевское «Динамо» назвало лучшего игрока команды в августе. Им стал полузащитник Виталий Буяльский.
28-летний футболист набрал 87% процентов голосов болельщиков. Хавбек Николай Шапаренко и защитник Илья Забарный привлекли 10% и 3% респондентов соответственно.
В прошедшем месяце Буяльский провел шесть матчей в УПЛ. В них ему удалось отличиться пятью голами и результативной передачей.
Ранее в «Динамо» рассказали о состоянии полузащитника.
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