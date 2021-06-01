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Буяльский продлил контракт с «Динамо» на длительный срок

Руководство киевлян заранее позаботилось о сохранении лидера центра поля
Футбол Украинская Премьер-лига
18:00
Буяльский продлил контракт с «Динамо» на длительный срок
Виталий Буяльский / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский подписал новый контракт с клубом. Теперь соглашение с хавбеком действует до лета 2025 года.

Футболист высказался по поводу данного события.

Мне было приятно, что клуб предложил мне новый контракт, я долго не думал и сразу согласился. И клуб, и меня все устроило, поэтому мы быстро поставили подписи.

До истечения моего предыдущего контракта оставалось еще достаточно времени, поэтому мне вдвойне приятно, что «Динамо» заблаговременно предложило мне продлить сотрудничество. Это значит, что клубу я не безразличен – это для меня гораздо важнее, чем финансовая составляющая.

В течение четырех ближайших лет в «Динамо», хочется что-нибудь выиграть в Европе, пройти как можно дальше в Лиге чемпионов и заявить о себе на международном уровне. А в Украине будем стараться побеждать во всех соревнованиях, в которых принимаем участие, как удалось сделать в этом году, когда мы выиграли все три турнира – чемпионат, Кубок и Суперкубок.

В прошедшем сезоне Буяльский провел 35 матчей во всех турнирах. В них ему удалось оформить по девять голов и результативных передач.

Напомним, хавбек получил травму, из-за которой не сможет помочь сборной на Евро-2020.

Источник: fcdynamo.kiev.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Динамо Киев Виталий Буяльский

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