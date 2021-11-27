Буяльский провел 250-й матч за «Динамо»

Он играет за команду с 2011-го года

Фото: ФК Динамо

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский провел юбилейный матч за команду.

Он сыграл в матче 16 тура УПЛ против «Миная» (2:0). Эта игра стала для него 250-й в футболке киевлян, сообщает сайт клуба.

Дебютировал полузащитник в матче Кубка Украины против «Кремня» (3:2) в 2011-м году. В сумме в УПЛ Буяльский отыграл 160 матчей. Также на его счету 21 матч в Кубке Украины, 6 - в Суперкубке, 63 – в еврокубках.

В нынешнем сезоне он отыграл 14 матчей в УПЛ и забил восемь мячей.