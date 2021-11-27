Тренер «Миная»: «Селезнев сделал игру с «Динамо» во 2-м тайме»
Буяльский провел 250-й матч за «Динамо»
Он играет за команду с 2011-го года
Фото: ФК Динамо
Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский провел юбилейный матч за команду.
Он сыграл в матче 16 тура УПЛ против «Миная» (2:0). Эта игра стала для него 250-й в футболке киевлян, сообщает сайт клуба.
Дебютировал полузащитник в матче Кубка Украины против «Кремня» (3:2) в 2011-м году. В сумме в УПЛ Буяльский отыграл 160 матчей. Также на его счету 21 матч в Кубке Украины, 6 - в Суперкубке, 63 – в еврокубках.
В нынешнем сезоне он отыграл 14 матчей в УПЛ и забил восемь мячей.