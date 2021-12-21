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Буяльский провел самый результативный год в карьере
В 2021-м хавбек «Динамо» набрал 17 баллов по системе гол+пас
21 декабря 18:57
Виталий Буяльский / Фото: пресс-служба Динамо
2021 год стал самым результативным для хавбека «Динамо» и сборной Украины Виталия Буяльского, сообщает пресс-служба киевлян.
В 2021-м Буяльский в 41 матче забил 16 мячей и сделал 1 голевую передачу.
Для сравнения, предыдущим самым результативным годом в карьере Буяльского был 2020-й: 8 голов и 8 ассистов в 32 матчах.
Напомним, в турнирной таблице УПЛ «Динамо» уступает «Шахтеру» 2 очка.
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