Буяльский: «Рамирес справился со своей основной задачей»

Виталий Буяльский / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский высказался в эфире ПРОФУТБОЛ Digital относительно перенесенного матча первого тура украинской Премьер-лиги против «Миная» (2:0). Хавбек стал автором первого гола.

Мой гол? Увидел, что вратарь вышел вперед, поэтому решил бить в одно касание. Если бы еще одно сделал, то защитник уже мог бы выбить мяч.

Мы всей командой сыграли хорошо. В моменте со вторым голом увидел свободную зону Караваева, отдал ему в одно касание. Начал бы дополнительно обрабатывать мяч и, возможно, этой зоны уже бы не было. То, что мы отрабатывали на тренировках, получалось и в этом матче.

Рамирес? Для нападающего основная задача – это забивать, он с ней сегодня справился, молодец. Если дальше продолжит работать в том же духе, то все будет хорошо.

Что произошло между Караваевым и Селезневым? Это футбольные моменты, эмоции, думаю, что все нормально.