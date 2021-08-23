Буяльский: «С «Десной» показали, что результат против «Ингульца» – случайность»

Виталий Буяльский / Фото: ФК Динамо

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал победу над «Десной» (4:0) в 5-м туре УПЛ. Его слова приводит пресс-служба киевлян.

Всю неделю тренировали удары с разных позиций. И сегодня показали, что результат матча с «Ингульцом» – случайность.

- Игорь Суркис сказал, что игроки получили от Луческу взбучку за игру с «Ингульцом». Что именно говорил Мистер?

– Просто разобрали ошибки, которые мы не должны были допускать и реализовывать свои моменты. Раз сегодня все получилось, значит мы сделали правильные выводы.

- Прокомментируйте эпизод с пенальти.

– Был удар по ногам, чистый 11-метровый. Но я забыл, что на матче была система ВАР, поэтому так эмоционально бежал к арбитру. Потом уже он сказал мне, что есть ВАР. Но уже было поздно, и я получил желтую карточку.

- Сегодня на матче присутствовали Александр Петраков, Андрей Шевченко. Общались ли вы с кем-то из них сегодня?

– Не знал, кто был на матче, я не слежу, кто приходит, смотрит наши игры. Для меня главное – показывать хороший уровень футбола в «Динамо», и тогда будет шанс попасть в сборную.