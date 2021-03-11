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Буяльский: «С «Вильярреалом» можно играть. Может даже и получится проявить себя»
Полузащитник с предвкушением ждет матчей Лиги Европы
Виталий Буяльский / Фото: ФК Динамо
Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский с предвкушением ждет матчей Лиги Европы против «Вильярреала».
«Мы посмотрели их игру. Очень хорошая команда. С ними можно играть. Может даже и получится проявить себя. Все футболисты хорошего уровня. Самое опасное — середина поля и атака. Постараемся не дать им сыграть в свой футбол.
На 90 процентов мы понимаем, как должны сыграть в этом матче».
Первая игра состоится в Киеве в 19:55.
Смотреть онлайн матч «Динамо» – «Вильярреал» можно будет на нашем сайте. Также XSPORT.ua проведет текстовую трансляцию встречи «Динамо» – «Вильярреал».
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