Буяльский: «Во втором тайме мы сделали коррективы и добились результата»

Виталий Буяльский / Фото: Динамо

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский в комментарии YouTube-канала ПРОФУТБОЛ Digital рассказал о матче с «Днепром-1».



Первый тайм получился не очень, потому что соперники неделю готовились к нашей игре, и у них хорошо получалось. У нас были моменты, должны были забивать, но не забили. И где-то пошла суета, спешили».