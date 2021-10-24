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Буяльский: «Во втором тайме мы сделали коррективы и добились результата»
Виталий отметил хорошую готовность соперника
Виталий Буяльский / Фото: Динамо
Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский в комментарии YouTube-канала ПРОФУТБОЛ Digital рассказал о матче с «Днепром-1».
«Днепр-1» является хорошей командой, обученной командой, футболисты знают, что нужно делать на поле. В принципе, в первом тайме у них это хорошо получалось. Во втором мы сделали коррективы и добились результата.
Первый тайм получился не очень, потому что соперники неделю готовились к нашей игре, и у них хорошо получалось. У нас были моменты, должны были забивать, но не забили. И где-то пошла суета, спешили».
О критики после «Барселоны».
«Я интернет не читаю, и мне неинтересно, что пишут или говорят про команду, про меня. Мы выходим на каждый матч и доказываем, что мы сильнее. Вот и все. А то, что пишут – это их работа. Ничего страшного».
О прорыве Гармаша.
«Это у него надо спросить. Поначалу поздравляли его в раздевалке, а сейчас привыкли».
Напомним, ранее Виталий Миколенко высказался о возможном вызове Гармаша в сборную Украины.
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