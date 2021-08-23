Буяльский: «С «Десной» показали, что результат против «Ингульца» – случайность»
Буяльский вошел в топ-10 лучших бомбардиров «Динамо» времен независимой Украины
Хавбек дважды отличился в воротах «Десны»
Виталий Буяльский / Фото: УПЛ
Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории клуба за времена независимой Украины, сообщает пресс-служба киевлян.
Буяльский отметился дублем в воротах «Десны», тем самым забив свой 44 и 45-й мяч за киевский клуб. Теперь он делит 9-10 места с Брауном Идейе.
30 мячей Буяльский забил в УПЛ, 13 – в еврокубках, по 1 мячу в Кубке и Суперкубке Украины. Свой первый мяч за «Динамо» Буяльский забил в 2015-м году «Металлисту».
Напомним, «Динамо» вернуло себе 1-ю строчку в УПЛ после победы над «Десной» (4:0).
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