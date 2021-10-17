Буяльский: «Всего три дня тренировался, рад, что Мистер доверил сыграть»

Виталий Буяльский / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский высказался по поводу своего возвращения на поле в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги против «Львова» (4:1).

Я рад, что Мистер доверил мне сыграть весь матч, учитывая, что я всего три дня тренировался с командой. Но он мне доверил. Он спрашивал меня во время игры, как себя чувствую, ничего ли меня не беспокоит. Думаю, я его не разочаровал.

Передача Миколенко? Да, мы наигрывали эти комбинации, но поле не позволяло делать то, что мы хотели. Вся игра низом, но не всегда получалось, потому что мяч дробил, тяжело было принимать мяч. Так получилось, что Миколенко дал передачу не низом, я принял и ударил.

Если есть свободные зоны, нужно двигаться с мячом и отдавать передачи. Так и получилось: Шепелев быстро двигался с мячом, затем отдал Вите, а тот здорово пробил.

Гармаш – новый бомбардир? Надеюсь. Он молодец, забивает исправно. Главное, чтобы не останавливался и продолжал так же и дальше работать.

У нас не все получалось в начале игры, потому что к полю не привыкли, мяч другой и дробил. Поэтому нам тяжело было вскрывать оборону соперника. Хорошо, что мы быстро отыгрались. Затем мы уже уверенно играли и знали, что выиграем.

Сегодня нужно прилететь в Киев, завтра – восстановиться, а с понедельника готовиться к игре с «Барселоной».