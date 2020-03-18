Буяльский: «Всем только на пользу можно занести еврокубковый сезон»

Виталий Буяльский / Фото: facebook.com/fcdynamoua

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский в эфире телеканала «Футбол 1» прокомментировал результат матча 1/8 Лиги Европы с «Вильярреалом».



Пропустили дважды в первом тайме, они надломили нас полностью. Каждый гол можно не пропустить. Мы как команда проигрываем вместе, так и побеждаем. Каждый из нас в чем-то провинился в первом голе.

Увидели уровень чемпионата, как команда соперника контролирует мяч. Особенно во втором тайме было видно, как они контролировали мяч и все получалось. Нужно учиться у них контролю мяча, передачам между линиями и вразрез.

По моему мнению, это один из лучших сезонов в еврокубках за последние три-четыре года. Мы попали в ЛЧ, неплохо играли с «Барселоной», «Ювентусом», вышли в ЛЕ, обыграли «Брюгге». Думаю, всем только в пользу можно занести еврокубковый сезон.

Так сложилось. Теперь концентрируемся на чемпионате, Кубке. Наверное, будет больше времени на восстановление, подготовку к матчам. Думаю, пойдем нам на пользу.