«Был не готов». Тренер «Эвертона» объяснил отсутствие Миколенко в матче с «Астон Виллой»

Защитник пропустил игру своей команды

Фото: Sky Sports

Главный тренер «Эвертона» Данкан Фергюсон озвучил причины отсутствия защитника Виталия Миколенко в игре против «Астон Виллы».

Как сообщил наставник, украинец «был не готов к матчу». Позже он подтвердил, что у защитника повреждение.

Последние тренировки он также пропустил. Его возвращение в общую группу ожидается на следующей неделе.

Без него «Эвертон» проиграл «Астон Вилле» (0:1).

Следующий матч ливерпульский клуб сыграет с «Брентфордом» в Кубке Англии.