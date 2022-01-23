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«Был не готов». Тренер «Эвертона» объяснил отсутствие Миколенко в матче с «Астон Виллой»

Защитник пропустил игру своей команды
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:28
«Был не готов». Тренер «Эвертона» объяснил отсутствие Миколенко в матче с «Астон Виллой»
Фото: Sky Sports

Главный тренер «Эвертона» Данкан Фергюсон озвучил причины отсутствия защитника Виталия Миколенко в игре против «Астон Виллы».

Как сообщил наставник, украинец «был не готов к матчу». Позже он подтвердил, что у защитника повреждение.

Последние тренировки он также пропустил. Его возвращение в общую группу ожидается на следующей неделе.

Без него «Эвертон» проиграл «Астон Вилле» (0:1).

Следующий матч ливерпульский клуб сыграет с «Брентфордом» в Кубке Англии.

Источник: zbirna.com Андрей Усмонов
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