«Было бы здорово, если бы украинцы и россияне играли вместе в парном разряде на Wimbledon!» Шокирующее интервью экс-игрока «Барселоны»
Также Самюэль Это'О пожаловался на то, что никому нет дела до войн в африканских странах
08:49
Самюэль Это'О
Экс-игрок «Интера», «Челси» и «Барселоны» Самюэль Это'О удивил своей позицией во время интервью La Repubblica, заявив, что украинцы и россияне должны сыграть в парном разряде на Wimbledon:
«В Африке войны идут каждый день, и мы знаем имена тех, кто их развязывает, но до этого никому нет дела, складывается такое впечатление. При этом беженцев из африканских стран не так хорошо принимают – возможно, недостаточно пострадали? При этом Европа берет у нас газ, алмазы, нашу продукцию.Ранее сообщалось о том, что организаторы Wimbledon отстранили россиян и беларусов от участия в турнире.
Голос спорта громкий, спорт знает, как заставить себя услышать, выйти за пределы предрассудков. Он всегда должен объединять, а не отталкивать.
На Wimbledon было бы здорово, если бы украинцы и россияне играли вместе в парном разряде, показывая, что сосуществование возможно. Особенно если играть вместе, не создавая ошибочного преимущества. Надо попробовать.»
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