Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 3
Развернуть Свернуть
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал - Манчестер Сити 3*:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 4) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Айнтрахт - Лион -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - РБ Лейпциг -:- Запланирован
22:00 Айнтрахт - Вест Хэм -:- Запланирован
Футбол (3 события из 5) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лилль - Монако -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Интер - Эмполи -:- Запланирован
22:00 Дженоа - Ювентус -:- Запланирован
Сейчас в эфире
06:00
live
Информационный марафон
07:40
Волейбол. Кубок Вызова. Эпицентр-Подоляны - Пензудер

«Было бы здорово, если бы украинцы и россияне играли вместе в парном разряде на Wimbledon!» Шокирующее интервью экс-игрока «Барселоны»

Также Самюэль Это'О пожаловался на то, что никому нет дела до войн в африканских странах
Футбол
08:49
«Было бы здорово, если бы украинцы и россияне играли вместе в парном разряде на Wimbledon!» Шокирующее интервью экс-игрока «Барселоны»
Самюэль Это'О

Экс-игрок «Интера», «Челси» и «Барселоны» Самюэль Это'О удивил своей позицией во время интервью La Repubblica, заявив, что украинцы и россияне должны сыграть в парном разряде на Wimbledon:

«В Африке войны идут каждый день, и мы знаем имена тех, кто их развязывает, но до этого никому нет дела, складывается такое впечатление. При этом беженцев из африканских стран не так хорошо принимают – возможно, недостаточно пострадали? При этом Европа берет у нас газ, алмазы, нашу продукцию.

Голос спорта громкий, спорт знает, как заставить себя услышать, выйти за пределы предрассудков. Он всегда должен объединять, а не отталкивать.

На Wimbledon было бы здорово, если бы украинцы и россияне играли вместе в парном разряде, показывая, что сосуществование возможно. Особенно если играть вместе, не создавая ошибочного преимущества. Надо попробовать.»

Ранее сообщалось о том, что организаторы Wimbledon отстранили россиян и беларусов от участия в турнире.
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Самуэль Это'о Интер Барселона (футбол) Челси Wimbledon

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Лукаку не бажає переходити до «Мілану» або «Ньюкаслу»
Лукаку не бажає переходити до «Мілану» або «Ньюкаслу»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
04 мая 22:54
Індзагі підпише новий контракт з «Інтером». Відома зарплата італійця
Індзагі підпише новий контракт з «Інтером». Відома зарплата італійця
Футбол Серия А (Италия)
04 мая 21:02
«Ювентус» нашел замену Дибале. Им оказался вингер «Челси»
«Ювентус» нашел замену Дибале. Им оказался вингер «Челси»
Футбол Серия А (Италия)
04 мая 19:14
Дібала стане гравцем «Інтера». Відома зарплата форварда в міланському клубі
Дібала стане гравцем «Інтера». Відома зарплата форварда в міланському клубі
Футбол Серия А (Италия)
04 мая 10:55
Лэмпард: «Надеюсь, фанаты «Челси» меня поймут»
Лэмпард: «Надеюсь, фанаты «Челси» меня поймут»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
02 мая 10:58
Фанатів поменшає. Рафаель Надаль висловився проти відсторонення російських гравців з Wimbledon
Фанатів поменшає. Рафаель Надаль висловився проти відсторонення російських гравців з Wimbledon
Теннис ATP
02 мая 07:25
1

Новости: Футбол

«Было бы здорово, если бы украинцы и россияне играли вместе в парном разряде на Wimbledon!» Шокирующее интервью экс-игрока «Барселоны»
«Было бы здорово, если бы украинцы и россияне играли вместе в парном разряде на Wimbledon!» Шокирующее интервью экс-игрока «Барселоны»
08:49
Лунін стане четвертим українцем у фіналах Ліги чемпіонів
Лунін стане четвертим українцем у фіналах Ліги чемпіонів
Лига чемпионов UEFA
08:47
Ребров виграв свій перший трофей в ОАЕ
Ребров виграв свій перший трофей в ОАЕ
Украинские легионеры
07:56
«Реал» зіграє у своєму 17-му фіналі Ліги чемпіонів
«Реал» зіграє у своєму 17-му фіналі Ліги чемпіонів
Лига чемпионов UEFA
07:36
«Реал» сотворил чудо в сумасшедшем матче с «Манчестер Сити» и вышел в финал Лиги чемпионов
«Реал» сотворил чудо в сумасшедшем матче с «Манчестер Сити» и вышел в финал Лиги чемпионов
Лига чемпионов UEFA
07:27
Лукаку не бажає переходити до «Мілану» або «Ньюкаслу»
Лукаку не бажає переходити до «Мілану» або «Ньюкаслу»
Премьер-Лига (Англия)
04 мая 22:54
«Динамо» на характері вирвало перемогу у благодійному матчі з «Базелем»
«Динамо» на характері вирвало перемогу у благодійному матчі з «Базелем»
Украинская Премьер-лига
04 мая 22:27
Конопля: «Петраков постійно додає тонусу в заняттях»
Конопля: «Петраков постійно додає тонусу в заняттях»
Сборная Украины
04 мая 22:02
Зінченко не потрапив до основого складу «Манчестер Сіті» на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів з «Реалом»
Зінченко не потрапив до основого складу «Манчестер Сіті» на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів з «Реалом»
Лига чемпионов UEFA
04 мая 21:27
Все новости

Популярные новости

Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 апреля 09:52
21
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Тема дня
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Спортивная гимнастика
02 мая 11:18
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
Футбол В Украине
30 апреля 11:08
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
Бокс Аматорский бокс
03 мая 10:59
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
Спортивная гимнастика
29 апреля 07:57
7
Поддержка в войне против рашизма? Фьюри на тренировке облачился в цвета украинского флага
Поддержка в войне против рашизма? Фьюри на тренировке облачился в цвета украинского флага
Бокс Профессиональный бокс
03 мая 08:45
2
Все новости