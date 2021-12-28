Бывшая девушка Милевского: «Больше не хочу секса, я свое натр*халась»
Бывшая девушка Артема Милевского Валерия Крук заявила, что больше не хочет секса.
«Я поняла, что уже не очень-то и хочу секса. Знаете, как диетологи говорят, когда смотрят анализы по печени: «Вы свое вино уже выпили». Так и у меня: я уже свое натр*халась. Когда женщины говорят, что в 40 лет хотят тр*хаться, я в это не верю, честно. Уже больше хочется другого: купите мне, поговорите со мной… Очень хочу готовить все время. Только не тр*хаться!
Секса всем нужно по-разному. Каждый организм индивидуален. Так и в сексе. Хорошо, когда и мужчине, и женщине нужно плюс-минус столько же. А когда одному человеку физиологически нужно один раз в неделю, а второму - пять, то тут начинается диссонанс. Такой брак имеет небольшой шанс на выживание.
Вот чем отличается мужчина от женщины. Женщина прежде всего хочет в голове, а у мужчин это более физиологично. Если я не люблю мужчину и не испытываю какие-то эмоции к нему, то могу спокойно жить год без секса. И мне это не портит жизнь. Я могу быть одинаково счастливой как с сексом, так и без. Мне важен объект. Если есть любимый мужчина - тогда да.
Мне кажется, у любой разумной женщины в жизни есть столько увлечений, чем себя занять: саморазвитие, работа, дети, путешествия… Не все сводится к сексу. Это самое примитивное. Или это уже я старею.
У меня были перерывы. Тогда я сублимировала. А сейчас я уже пять лет в отношениях».
Отметим, что нынешним молодым человеком 39-летней Валерии является экс-игрок «Динамо» Александр Яковенко.
Напомним, ранее Милевского и его агента задержали в одном из киевских ресторанов.
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