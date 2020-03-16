Бывшая легенда «Ливерпуля»: «Между Мбаппе и Холандом выберу последнего. Он выглядит сумасшедшим»

УХЛ. «Ледяные Волки» — «Белый Барс». Видео трансляция
18:30
Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер сравнил двух звездных форвардов Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда. Его слова приводит Daily Mail.
«Сегодня я смотрел нарезки с этими двумя. Раньше всегда выбирал Мбаппе, но в Холанде есть что-то такое… Он выглядит сумасшедшим, но в хорошем смысле. Ощущение, что его вообще ничто не волнует. Мне понравилось его празднование перед вратарем соперника в Лиге чемпионов. Я бы выбрал Эрлинга».
Напомним, Холанд признан лучшим игроком последней недели в Лиге чемпионов.