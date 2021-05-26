Бывшая жена Анчелотти скончалась после длительной болезни

Итальянский тренер прожил с ней в браке 25 лет

Карло Анчелотти / фото - gettyimage

Бывшая жена коуча «Эвертона» Карло Анчелотти, Луиза Гибеллини, умерла в понедельник в возрасте 63 лет после продолжительной болезни, как сообщает Daily Mail.

Карло прожил с Луизой в браке 25 лет. Пара была вместе ещё с детства У них есть двое детей — сын Давиде и дочь Катя.

Супруги разошлись в 2008 году. В 2014 Анчелотти женился во второй раз, на канадской бизнес-вумен Марианн Баррена Макклей.

Напомним, ранее Анчелотти потерпел крупнейшее поражение в своей карьере.