Анчелотти потерпел самое крупное поражение в тренерской карьере
Бывшая жена Анчелотти скончалась после длительной болезни
Итальянский тренер прожил с ней в браке 25 лет
07:43
Карло Анчелотти / фото - gettyimage
Бывшая жена коуча «Эвертона» Карло Анчелотти, Луиза Гибеллини, умерла в понедельник в возрасте 63 лет после продолжительной болезни, как сообщает Daily Mail.
Карло прожил с Луизой в браке 25 лет. Пара была вместе ещё с детства У них есть двое детей — сын Давиде и дочь Катя.
Супруги разошлись в 2008 году. В 2014 Анчелотти женился во второй раз, на канадской бизнес-вумен Марианн Баррена Макклей.
Напомним, ранее Анчелотти потерпел крупнейшее поражение в своей карьере.
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