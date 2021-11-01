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Бывшая жена Тимощука: «Он вывез нашу коллекцию икон на 10 миллионов евро контрабандой в Россию»

Надежда Навроцкая также заявила, что Анатолий вывез и другое имущество
Футбол В Европе
14:51
Бывшая жена Тимощука: «Он вывез нашу коллекцию икон на 10 миллионов евро контрабандой в Россию»
Анатолий Тимощук / Фото: Матч.ТВ

Бывшая жена Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая рассказал, какие ценности ее экс-супруг взял с собой в Россию.

– Семейство Тимощуков собирало иконы. Какова судьба коллекции, кому они достались?

– Контрабандой в особо крупном размере – около 10 миллионов евро. Тимощук их вывез в Россию.

Он когда-то рассказывал, что это украинское достояние и так далее. Но вывез их в Россию, и они находятся в подвале его квартиры на Крестовском острове.

Это были наши иконы, но, по сути, нельзя вывозить такие ценности из Украины.

Но Тимощуку можно ‒ почему нет? В Украине, если есть бабки и «решалы» за спиной, то можно все – и границу открыть на миллионы, и вывезти все, что хочешь. У нас правила и законы только для простых людей. А из Донецка тоже Тимощук вывез из-за своих связей наше имущество, все, что мог, в Россию. А почему бы и нет?

В первые годы войны Тимощук получил даже какую-то грамоту от руководства ДНР. Поэтому из Донецка тоже может вывозить, что хочет. Поэтому я убеждена, что из России Тимощук не собирается вообще никогда возвращаться в Украину. Когда-то были варианты вернуться через Шевченко, Павелко или Ахметова. Но не думаю, что он этого хотел по сути. И наш развод здесь ни при чем. Туда в Россию ветер ему как-то дует сильнее, а он по ветру.

– Что еще коллекционировали?

– Тимощук пытался какое-нибудь вино собирать, но, если честно, какой-то коллекции не было.


Ранее Тимощук прокомментировал то, что Мирча Луческу начал работу в «Динамо».

Петр Приходько
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Анатолий Тимощук Зенит

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