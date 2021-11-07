Бывшая звезда сборной Англии: «У меня уже нет желания заниматься сексом, хожу на свидания несколько раз в месяц»

Гари Линекер / Фото: Twitter

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер рассказал о своей личной жизни. Его слова приводит The Sun.

Иногда я иду на свидание, но потом понимаю, что интереса у меня нет. Мне не хочется никого обманывать. Это звучит эгоистично, но я действительно счастлив сам по себе.

У меня есть друзья, есть дети, я люблю готовить. И у меня просто нет желания с кем-то спать. Когда ты становишься немного старше, это желание утихает, уровень тестостерона падает. Это просто не так уж и важно.

Мне нравится флиртовать, ходить на свидания, целоваться и готовить для кого-то, но это все, что я хочу.

Я не уверен, что я асексуален – сколько бы тебе ни было лет, красивая женщина остается красивой женщиной. Но у меня нет особого желания»