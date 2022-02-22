Кризис? «Аталанта» выиграла лишь один из восьми последних матчей Серии А
Бывший арбитр Серии А уверен, что Малиновский забил чистый мяч в ворота «Фиорентины»
Ранее судья отменил гол украинца и стал причиной поражения «Аталанты»
13:38
Руслан Малиновский / Фото: Аталанта
Бывший итальянский арбитр Массимо Кьеза в комментарии Calciomercato заявил, что гол украинского полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского в ворота «Фиорентины» был несправедливо отменен арбитром после подсказки ВАР.
«Гол Малиновского отменили несправедливо. Хатебур находился в офсайде, но в момент взятия ворот его позиция не имела значения, поскольку он не отвлекал внимание соперника – это пассивное пребывание в офсайде.
ВАР должен был позвать арбитра самому посмотреть видеоповтор. Арбитр ВАР вместо помощи главному судье, признал его ошибку, даже если тот не увидел весь эпизод целиком».
Напомним, из-за решения арбитра отменить гол Малиновского «Аталанта» проиграла «Фиорентине».
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