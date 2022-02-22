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Бывший арбитр Серии А уверен, что Малиновский забил чистый мяч в ворота «Фиорентины»

Ранее судья отменил гол украинца и стал причиной поражения «Аталанты»
Футбол Украинские легионеры
13:38
Бывший арбитр Серии А уверен, что Малиновский забил чистый мяч в ворота «Фиорентины»
Руслан Малиновский / Фото: Аталанта

Бывший итальянский арбитр Массимо Кьеза в комментарии Calciomercato заявил, что гол украинского полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского в ворота «Фиорентины» был несправедливо отменен арбитром после подсказки ВАР.

«Гол Малиновского отменили несправедливо. Хатебур находился в офсайде, но в момент взятия ворот его позиция не имела значения, поскольку он не отвлекал внимание соперника – это пассивное пребывание в офсайде.

ВАР должен был позвать арбитра самому посмотреть видеоповтор. Арбитр ВАР вместо помощи главному судье, признал его ошибку, даже если тот не увидел весь эпизод целиком».

Напомним, из-за решения арбитра отменить гол Малиновского «Аталанта» проиграла «Фиорентине».

Карен Агабекян
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Теги

Руслан Малиновский Фиорентина Аталанта

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