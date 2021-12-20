Бывший директор «Баварии»: «Не уверен, что Холанд подойдет нам»

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Бывший генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал Sport Bild, почему клуб не будет бороться за переход форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Конечно, есть разница в возрасте, клуб должен это учитывать, но я относительно хорошо знаю тело Роберта, и я уверен, что он все еще может показывать футбол топ-уровня в течение двух-трех лет и забить много, много голов».