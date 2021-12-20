Оказаться в туалете любой ценой. Курьезная замена защитника «Баварии»
Бывший директор «Баварии»: «Не уверен, что Холанд подойдет нам»
Мюнхенцы не будут бороться за форварда
20 декабря 17:51
Фото: AFP
Бывший генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал Sport Bild, почему клуб не будет бороться за переход форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда.
«Тактически Левандовски на 100% вписывается в игру «Баварии». Я буду предельно честен, Холанд – огромный талант, отличный игрок. Но я не уверен на 100%, что его стиль игры подойдет «Баварии», как это случилось с Левандовским.
Конечно, есть разница в возрасте, клуб должен это учитывать, но я относительно хорошо знаю тело Роберта, и я уверен, что он все еще может показывать футбол топ-уровня в течение двух-трех лет и забить много, много голов».
Фаворитами на Холанда считаются «Реал» и ПСЖ.
Зимой норвежец вряд ли покинет «Боруссию».
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