Бывший форвард сборной Италии назвал Конте тренером третьего эшелона
Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано высказался для Bobo TV по поводу назначения Антонио Конте на пост главного тренера «Тоттенхэма»:
«Паратичи (управляющий директор «шпор» – прим. XSPORT) некомпетентен, он и сам не понимает, как оказался в «Тоттенхэме». Он достиг соглашения с Фонсекой, а потом выбрал Нуну Эшпириту Санту с подачи Жорже Мендеша. А теперь он взял Конте.
Антонио общался с «Тоттенхэмом» в июне и отказал, а спустя несколько месяцев уже согласился. Но почему его никогда не рассматривали ни «Барселона», ни «Реал», ни «Бавария», самые топовые команды? Все говорят, что он феномен, добивается успеха, но самые топовые команды никогда не хотели его нанять. «Манчестер Юнайтед» тоже не контактировал с ним. Думаю, что эти топ-4 клуба мира, а также «Милан», творившие историю футбола, никогда не интересовались Конте.
У него нет статуса топ-тренера, он тренер не первого и даже не второго, а третьего уровня. Он хорош при перестройке, но красивую и приносящую результат игру он поставить не может».
Конте выигрывал чемпионские титулы сразу с тремя клубами, в которых работал – «Челси», «Ювентусом» и «Интером».
В первом же матче АПЛ с Конте у руля «шпоры» потеряли очки.
Ранее Кассано также заявил, что Криштиану Роналду не входит даже в топ-5 лучших игроков в истории футбола.
Комментарии 0