Бывший форвард сборной Италии назвал Конте тренером третьего эшелона

Антонио Конте / фото - Eurosport

Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано высказался для Bobo TV по поводу назначения Антонио Конте на пост главного тренера «Тоттенхэма»:

Антонио общался с «Тоттенхэмом» в июне и отказал, а спустя несколько месяцев уже согласился. Но почему его никогда не рассматривали ни «Барселона», ни «Реал», ни «Бавария», самые топовые команды? Все говорят, что он феномен, добивается успеха, но самые топовые команды никогда не хотели его нанять. «Манчестер Юнайтед» тоже не контактировал с ним. Думаю, что эти топ-4 клуба мира, а также «Милан», творившие историю футбола, никогда не интересовались Конте.

У него нет статуса топ-тренера, он тренер не первого и даже не второго, а третьего уровня. Он хорош при перестройке, но красивую и приносящую результат игру он поставить не может».