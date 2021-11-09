Фернандеш: «Манчестер Сити» показал, что мы с ними не на одном уровне»
Бывший форвард сборной Италии: «Сити» победил бы «Юнайтед», даже если в составе «горожан» играла моя мама»
Кассано считает, что у МЮ не было шансов
10:19
Антонио Кассано / Фото: Twitter
Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано высказался о победе «Манчестер Сити» над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в дерби. Его слова приводит Calciomercato
«Манчестерское дерби? Если бы моя мама играла на позиции левого защитника в «Манчестер Сити», они бы все равно победили «Манчестер Юнайтед». Хосеп устроил им румбу, назвать это поражение уроком – это сделать комплимент».
В турнирной таблице УПЛ МЮ уже отстал от лидеров и пребывает на 5-м месте. «Ман Сити» – второй.
Комментарии 0