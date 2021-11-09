Бывший форвард сборной Италии: «Сити» победил бы «Юнайтед», даже если в составе «горожан» играла моя мама»

Кассано считает, что у МЮ не было шансов

Антонио Кассано / Фото: Twitter

Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано высказался о победе «Манчестер Сити» над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в дерби. Его слова приводит Calciomercato

«Манчестерское дерби? Если бы моя мама играла на позиции левого защитника в «Манчестер Сити», они бы все равно победили «Манчестер Юнайтед». Хосеп устроил им румбу, назвать это поражение уроком – это сделать комплимент».

В турнирной таблице УПЛ МЮ уже отстал от лидеров и пребывает на 5-м месте. «Ман Сити» – второй.