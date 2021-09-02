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Бывший гендиректор «Зари» Рафаилов: «Когда же мы поймем, что футбол в Украине не улучшить нанесением карты на майку»
«Сине-желтые» потеряли очки в матче с Казахстаном
2 сентября 08:50
Сергей Рафаилов / Фото: Футбол 24
Бывший генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов в своем Facebook высказался о ничьей Украины и Казахстана (2:2) в матче отбора на ЧМ-2022.
«Ну и как вам результатик? Когда же мы поймем, что ни страну, ни футбол не улучшить лозунгами весьма сомнительного происхождения и нанесением на футболки элементов географической карты.
Страну можно улучшить прекращением войны со своим народом, а футбол – строительством полей и достойной зарплатой детским тренерам. Ну и, конечно, выдворением из руководства того и другого патологических идиотов и беззастенчивых воров»
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