Бывший гендиректор «Зари» Рафаилов – о ничьей «Шахтера» с «Шерифом»: «Болезнь украинского футбола обостряется»

Сергей Рафаилов / Фото: Футбол 24

Бывший гендиректор «Зари» Сергей Рафаилов в своем Facebook прокомментировал ничью «Шахтера» с «Шерифом» (1:1) в 6-м туре Лиги чемпионов.

О тренере. Раньше мне нравилось его поведение во время матча. Думал, что это экспрессия, переживания. Оказалось – банальная истерика, и она прогрессирует. И этот клуб, скорее всего, станет чемпионом Украины. А дальше... Дальше освоение очередных 50 миллионов? Грустно».