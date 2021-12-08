Санжар: «Шахтер» не верил, что «Шериф» сможет забить»
Бывший гендиректор «Зари» Рафаилов – о ничьей «Шахтера» с «Шерифом»: «Болезнь украинского футбола обостряется»
«Горняки» не добыли ни одной победы в групповом раунде ЛЧ
18:58
Сергей Рафаилов / Фото: Футбол 24
Бывший гендиректор «Зари» Сергей Рафаилов в своем Facebook прокомментировал ничью «Шахтера» с «Шерифом» (1:1) в 6-м туре Лиги чемпионов.
«Даже дверью на прощание не смогли хлопнуть. Болезнь украинского клубного футбола обостряется. В этом, в том числе, и огромная заслуга «Шахтера». Многие годы они пачками вывозили из регионов талантливых молодых футболистов, которые зачастую им были не нужны. Вывозили только для того, чтобы в будущем не попали в «Динамо» или усилили другой клуб. Чемпионат слабеет на глазах. А что можно ожидать от команд из районных центров?
О тренере. Раньше мне нравилось его поведение во время матча. Думал, что это экспрессия, переживания. Оказалось – банальная истерика, и она прогрессирует. И этот клуб, скорее всего, станет чемпионом Украины. А дальше... Дальше освоение очередных 50 миллионов? Грустно».
Матч против «Шерифа» – яркая иллюстрация проблем с психологией у«Шахтера» при Де Дзерби. У тренера нет «химии» со своими подопечными.
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