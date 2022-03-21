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Бывший главный тренер сборной Украины находится в горячей точке и не может выехать

Никто из футбольных чиновников не предложил помощь Фоменко
Футбол Сборная Украины
18:50
Бывший главный тренер сборной Украины находится в горячей точке и не может выехать
Михаил Фоменко / Фото: Футбол 24

Бывший главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко остается в Сумах и не может эвакуироваться.

Известно, что никто из футбольных чиновников не предложил ему помощь.

Тем не менее, связь с 73-летним наставником есть. Самостоятельно Фоменко выехать не может. Он живет в бомбоубежище либо в подвале.

Фоменко тренировал сборную Украины с 2012-го по 2016-й годы.

Ранее президент УАФ Андрей Павелко заявил, что первый матч после победы Украины будет проведен на «Донбасс-Арене».

Источник: fanday.net Петр Приходько
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