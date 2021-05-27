«Айнтрахт» назвал имя нового главного тренера
Бывший игрок «Баварии» возглавит «Вольфсбург»
В клубе, кажется, нашли замену Гласнеру
20:15
Марк ван Боммель / фото - Goal
Бывший полузащитник «Баварии» Марк ван Боммель станет новым главным тренером «Вольфсбурга», сообщает De Telegraaf.
«Волки» предложат голландцу контракт на два года и позволят ему внести корректировки в тренерский штаб.
Последним местом работы 44-летнего специалиста числится нидерландский ПСВ, откуда ван Боммель был уволен в 2019 году.
По итогам сезона Бундеслиги «Вольфсбург» занял четвертое место в таблице и получил право играть в следующей кампании Лиги чемпионов.
Напомним, тренировавший «волков» Оливер Гласнер начнет новый сезон у руля «Айнтрахта».
Комментарии 0