Бывший игрок «Баварии» возглавит «Вольфсбург»

В клубе, кажется, нашли замену Гласнеру

Марк ван Боммель / фото - Goal

Бывший полузащитник «Баварии» Марк ван Боммель станет новым главным тренером «Вольфсбурга», сообщает De Telegraaf.

«Волки» предложат голландцу контракт на два года и позволят ему внести корректировки в тренерский штаб.

Последним местом работы 44-летнего специалиста числится нидерландский ПСВ, откуда ван Боммель был уволен в 2019 году.

По итогам сезона Бундеслиги «Вольфсбург» занял четвертое место в таблице и получил право играть в следующей кампании Лиги чемпионов.

Напомним, тренировавший «волков» Оливер Гласнер начнет новый сезон у руля «Айнтрахта».