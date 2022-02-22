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Бывший игрок «Баварии»: «Я в сексе как Эрлинг Холанд»
Хави Мартинес подробно рассказал о своей интимной жизни
Хави Мартинес / Фото: Twitter
Бывший игрок «Баварии» и сборной Испании Хави Мартинес рассказал о своей сексуальной жизни. Его цитирует Marca.
«Я буду сравнивать себя с собой футболистом. Я игрок, который выкладывается по максимуму, полная мощность, вплоть до финального свистка. И неважно, идет дождь, снег, жара или кровь пошла.
Физически я оценю себя на 10 из 10, техника – на 6,5 – 7 баллов. Завершение – 10, я много забиваю. Я как Эрлинг Холанд».
Напомним, в матче Лиги чемпионов «Бавария» спасла ничью против «Зальцбурга» (1:1).
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