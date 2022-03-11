Бывший игрок «Динамо»: «Говорил с людьми из Санкт-Петербурга, они считают, что россия все делает правильно»

Олег Саленко / Фото: Футбол 24

Бывший игрок «Динамо» Олег Саленко высказал свою позицию касательно вторжения террористической россии в Украину.

Я с самого начала здесь. Вообще вышло так, что сыну нужно было снимать пластину с ноги. Сейчас понемногу стал ходить.

Давал интервью испанскому и английскому телевидению. Надо заканчивать этот весь беспорядок. Да, говорил, что я советский человек, но советского ничего не осталось.

Разделили все, что можно было разделить. Раньше армия была одна. И там уже... Я с Питером (Санкт-Петербург – прим.) разговаривал, и там люди до сих пор не понимают. Они полагают, что это нормально. Это самое ужасное.

Даже моя бывшая супруга так считает. Что все правильно. Что-то говорил, но уже не выдержал и послал ее. Говорю: Ты хоть посмотри – уже детей убивают просто так. Но пока не доходит».