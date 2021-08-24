«Карпаты» сыграют с «Волынью». Определились пары третьего этапа Кубка Украины
Бывший игрок «Карпат» оказался в чемпионате Ирландии
Лоренцен нашел себе новую команду
Фото: twitter.com/sligorovers
Бывший полузащитник «Карпат» Мелвин Лоренцен нашел себе новую команду.
Голландца занесло в чемпионат Ирландии. Он подписал контракт с клубом «Слайго Роверс».
Контракт с 26-летним игроком рассчитан на один сезон. Он достался клубу свободным агентом, сообщает сайт команды.
Лоренцен после ухода из «Карпат» был без клуба 1,5 года, после чего оказался в Индонезии. Правда, там сыграл лишь три матча.
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