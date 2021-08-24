Бывший игрок «Карпат» оказался в чемпионате Ирландии

Лоренцен нашел себе новую команду

Фото: twitter.com/sligorovers

Бывший полузащитник «Карпат» Мелвин Лоренцен нашел себе новую команду.

Голландца занесло в чемпионат Ирландии. Он подписал контракт с клубом «Слайго Роверс».

Контракт с 26-летним игроком рассчитан на один сезон. Он достался клубу свободным агентом, сообщает сайт команды.

Лоренцен после ухода из «Карпат» был без клуба 1,5 года, после чего оказался в Индонезии. Правда, там сыграл лишь три матча.