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Бывший игрок «Карпат» оказался в чемпионате Ирландии

Лоренцен нашел себе новую команду
Футбол Украинская Премьер-лига
14:20
Бывший игрок «Карпат» оказался в чемпионате Ирландии
Фото: twitter.com/sligorovers

Бывший полузащитник «Карпат» Мелвин Лоренцен нашел себе новую команду.

Голландца занесло в чемпионат Ирландии. Он подписал контракт с клубом «Слайго Роверс».

Контракт с 26-летним игроком рассчитан на один сезон. Он достался клубу свободным агентом, сообщает сайт команды.

Лоренцен после ухода из «Карпат» был без клуба 1,5 года, после чего оказался в Индонезии. Правда, там сыграл лишь три матча.

Андрей Усмонов
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Карпаты

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