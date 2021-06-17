Бывший игрок национальной сборной предрек непростой матч с македонцами

Сергей Ковалец / фото - dynamo.kiev

Экс-футболист национальной сборной Украины Сергей Ковалец рассказал, кто по его мнению одержит победу в сегодняшнем матче Украины – Северная Македония:

Также важно, что наши ребята посыграннее и это должно стать весомым подспорьем в достижении победного результата.

Не думаю, что рулевой Андрей Шевченко по сравнению со стартовым матчем – с нидерландцами станет менять тактическую схему. В кадровом вопросе нет определенности разве что с тем, кто именно сыграет на левом фланге полузащиты.

Первый поединок северомакедонцев с австрийцами показал, что стоило сопернику во втором тайме взять на вооружение прессинг, как у нашего сегодняшнего соперника сразу начали возникать проблемы. Вот почему желательно подавить активностью балканцев уже с первых минут, а в идеале - забить быстрый гол. Верю, что у наших ребят все получится».