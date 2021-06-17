Бывший игрок национальной сборной предрек непростой матч с македонцами
Экс-футболист национальной сборной Украины Сергей Ковалец рассказал, кто по его мнению одержит победу в сегодняшнем матче Украины – Северная Македония:
«Уже давно в Европе нет сборных, которые можно обыграть, образно говоря, на одной ноге. Тем более, когда речь идет о финальной части континентального футбольного форума. И все же, не умаляя заслуг северомакедонцев, которые также пробились в финальную часть, класс игроков национальной сборной Украины, повыше.
Также важно, что наши ребята посыграннее и это должно стать весомым подспорьем в достижении победного результата.
Не думаю, что рулевой Андрей Шевченко по сравнению со стартовым матчем – с нидерландцами станет менять тактическую схему. В кадровом вопросе нет определенности разве что с тем, кто именно сыграет на левом фланге полузащиты.
Первый поединок северомакедонцев с австрийцами показал, что стоило сопернику во втором тайме взять на вооружение прессинг, как у нашего сегодняшнего соперника сразу начали возникать проблемы. Вот почему желательно подавить активностью балканцев уже с первых минут, а в идеале - забить быстрый гол. Верю, что у наших ребят все получится».
Подопечные Андрея Шевченко встретятся с Северной Македонией, которая тоже проиграла свой первый матч, уже сегодня, на «Национальном» стадионе в Бухаресте.
Прямая трансляция матча Украина – Северная Македония. Начало – в 16:00.
Текстовая трансляция матча Украина – Северная Македония.
Напомним, стала известна заявка на игру со сборной Македонии.
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