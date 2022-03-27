Яремчук: «российская армия устроила геноцид украинского народа»
Бывший игрок сборной россии: «Послал жену куда подальше, она верит кремлевской пропаганде»
Саленко прожил большую часть жизни в террористической стране, но имеет адекватную политическую позицию
Олег Саленко / Фото: Футбол 24
Бывший игрок сборной Украины и россии Олег Саленко заявил, что больше не общается со своей бывшей женой из-за того, что она кремлевская проститутка.
«У меня семейная ситуация, скажем так, нестандартная. Я родился и значительную часть жизни прожил в россии. Там у меня одна семья – первая жена и сын. Первую жену я уже послал куда подальше: она зазомбирована и верит кремлевской пропаганде. Сын от второй жены сейчас на просмотре в Италии».
Ранее Саленко заявил, что владимир путин сошел с ума, как и александр лукашенко.