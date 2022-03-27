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Бывший игрок сборной России: «путин давно потерял голову, как и лукашенко»

Саленко считает, что у власти нельзя пребывать долго
Футбол В Европе
11:50
Бывший игрок сборной России: «путин давно потерял голову, как и лукашенко»
Олег Саленко / Фото: ФК Динамо

Бывший игрок сборной Украины и россии Олег Саленко высказался о президенте фашистской россии – владимире путине.

«Жизнь не перестает удивлять. Вот в 1990-х, еще в Петербурге, я слышал об охраннике мэра Собчака. И вот этот бывший охранник 22 года возглавляет страну с ядерным оружием. 22 года.

Понятно, что он давно потерял голову. Как и лукашенко, который правит Беларусью 28 лет. Правильно сделали американцы еще несколько сотен лет назад: два срока, восемь лет отсидел — и пока. Испытание властью никто не проходит».

Ранее Саленко заявил, что Украине необходимо тяжелое вооружение, а не только санкции против россии.

Источник: fanday.net Петр Приходько
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