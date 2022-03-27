Бывший игрок сборной России: «путин давно потерял голову, как и лукашенко»

Олег Саленко / Фото: ФК Динамо

Бывший игрок сборной Украины и россии Олег Саленко высказался о президенте фашистской россии – владимире путине.

Понятно, что он давно потерял голову. Как и лукашенко, который правит Беларусью 28 лет. Правильно сделали американцы еще несколько сотен лет назад: два срока, восемь лет отсидел — и пока. Испытание властью никто не проходит».