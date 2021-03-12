Защитник «Ромы»: «Важно, что в матче с «Шахтером» мы не пропустили»
Бывший игрок сборной Украины: «Что не так с Мораесом?»
Левченко считает, что у «Шахтера» не было огня в глазах в матче с «Ромой»
Жуниор Мораес в матче с Ромой / Фото: Getty Images
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко в своем Twitter высказался о поражении «Шахтера» от «Ромы» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
«Сегодня «Шахтер» выглядел очень неубедительно. Все посредственно и предсказуемо. Я не видел «огня» в глазах. Мой вопрос, что не так с Мораесом? Психологический спад или что-то еще?».
Напомним, «Шахтер» прервал собственную серию, которая длилась 12 лет.
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