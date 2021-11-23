Экс-полузащитник сборной Украины: «Динамо» с «Баварией» может за что-то зацепиться»
Бывший игрок сборной Украины: «Гармаш сейчас забивной в УПЛ, но матч с «Баварией» – другой уровень»
Яшкин – о ситуации с нападающими в «Динамо»
10:09
Денис Гармаш / Фото: пресс-служба Динамо
Экс-полузащитник «Динамо» и сборной Украины Артем Яшкин высказался о позиции форварда у киевлян накануне матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии»:
Что думаю по поводу того, что Гармаш может снова выйти в стартовом составе в качестве форварда? Не хочется никого обидеть. У Луческу есть нападающие. Он выбирает из них лучшего. Объективно, если судить по статистике, Гармаш сейчас забивной в УПЛ. Но матч с «Баварией» - это уже другой уровень.
XSPORT проведет онлайн трансляцию матча «Динамо» – «Бавария». Начало – 23 ноября в 19:45 по киевскому времени.
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