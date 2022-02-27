Ракицкий: «Российские войска, прекратите нападать на Украину»
Бывший игрок сборной Украины обратился к русским спортсменам: «Почему, сейчас, когда ваше руководство нас убивает, вы молчите?»
Евгений Левченко раскритиковал своих коллег из рф
09:50
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко в Twitter раскритиковал российских спортсменов, которые никак не реагируют на военное вторжение россии на в Украину:
«Война. Где все русские спортсмены, которые нас называли братьями? Почему, сейчас, когда ваше руководство нас убивает, вы молчите? Сколько российских футболистов высказалось против войны? Или спорт опять вне политики?»
Напомним, ранее в Украину вернулся главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб.
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