Лига Европы. «Заря» – «Рапид». Граймль забил второй мяч. Онлайн трансляция
Бывший игрок сборной Украины: «Заря» сама загнала себя в угол»
Луганчане практически потеряли шансы на попадание в групповой раунд ЛЕ
18:20
Фото: пресс-служба Рапида
Экс-игрок национальной сборной Украины Иван Гецко поделился ожиданиями от ответного матча луганской «Зари» против австрийского «Рапида» в плей-офф квалификации Лиги Европы.
«Луганчане сами загнали себя в угол. Ведь в Вене могли забивать и при ничейном счете, и когда уступали 0:1. В Запорожье очень многое будет зависеть от того, удастся ли подопечным Виктора Скрипника забить быстрый гол. «Заря» — атакующая, скоростная команда, и, если в дебюте все сложится удачно, то еще может спастись. Если только защитники не начудят, как это было в Вене».
В первом матче «Заря» уступила сопернику 0:3.
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