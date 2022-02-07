Бывший игрок «Шахтера» и еще один бразилец МЮ подхватили коронавирус

Защитник и хавбек пропустят матч против «Бернли»

Фред / Фото - Twitter

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред и защитник Алекс Теллес заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Оба бразильца изолированы. Теперь футболисты пропустят матч 24-го тура английской Премьер-лиги против «Бернли».

Однако в состав команды должны вернуться два игрока. Это полузащитник Джесси Лингард и нападающий Эдинсон Кавани.

Без них МЮ уступил «Мидлсбро» в матче 1/16 Кубка Англии (1:1, 7:8 – пен.)