Рангник – о вылете МЮ из Кубка Англии: «Мы должны были выигрывать в 2-3 мяча, а не проигрывать в серии пенальти»
Бывший игрок «Шахтера» и еще один бразилец МЮ подхватили коронавирус
Защитник и хавбек пропустят матч против «Бернли»
21:39
Фред / Фото - Twitter
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред и защитник Алекс Теллес заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Оба бразильца изолированы. Теперь футболисты пропустят матч 24-го тура английской Премьер-лиги против «Бернли».
Однако в состав команды должны вернуться два игрока. Это полузащитник Джесси Лингард и нападающий Эдинсон Кавани.
Без них МЮ уступил «Мидлсбро» в матче 1/16 Кубка Англии (1:1, 7:8 – пен.)