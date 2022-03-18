Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 10
Развернуть Свернуть
Футбол (1 событие из 7) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Бохум - Боруссия Мёнхенгладбах 0:2 Остановлен
нет важных матчей
Футбол (4 события из 29) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Манчестер Сити - Брайтон -:- Перенесен
14:30 Астон Вилла - Арсенал -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Нант - Лилль -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Бавария - Унион Берлин -:- Запланирован
Футбол (10 событий из 27) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед : Перенесен
16:00 Лестер - Брентфорд -:- Запланирован
18:30 Тоттенхэм - Вест Хэм -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Монако - ПСЖ -:- Запланирован
16:00 Бордо - Монпелье -:- Запланирован
18:05 Реймс - Лион -:- Запланирован
21:45 Марсель - Ницца -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 РБ Лейпциг - Айнтрахт -:- Запланирован
18:30 Вольфсбург - Байер -:- Запланирован
20:30 Кельн - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
14:10
Гандбол. Евро-2022. Мужчины. Португалия - Венгрия

Бывший игрок «Шахтера» умер в оккупированном Донецке

Бахарев провел по одному матчу за сборные Украины и россии
Футбол Украинская Премьер-лига
18 марта 14:56
Бывший игрок «Шахтера» умер в оккупированном Донецке
Фото: ФК Шахтер

На 46 году ушел из жизни экс-игрок «Шахтера» Алексей Бахарев.

О печальной новости в своем Facebook сообщил генеральный директор «горняков» Сергей Палкин. В последние годы Бахарев, который за карьеру сыграл по матчу за сборные Украины и россии, тренировал детей в оккупированном Донецке.

Украинская легкоатлетка сообщила о смерти своей бабушки на территории, захваченной российскими военными.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк смерть

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Де Дзерби: «Я сказал бразильцам не подписывать никаких бумаг, пока их партнеры по команде находятся под бомбами»
Де Дзерби: «Я сказал бразильцам не подписывать никаких бумаг, пока их партнеры по команде находятся под бомбами»
Футбол Украинская Премьер-лига
18 марта 16:47
Де Дзерби: «Когда я вижу, что чемпионат россии продолжается, у меня закипает кровь»
Де Дзерби: «Когда я вижу, что чемпионат россии продолжается, у меня закипает кровь»
Футбол Украинская Премьер-лига
18 марта 11:58
Официально. Украинец Мораес покинул «Шахтер» и перешел в бразильский клуб
Официально. Украинец Мораес покинул «Шахтер» и перешел в бразильский клуб
Футбол В мире
16 марта 16:01
УАФ планирует провести первый матч после войны в Украине на «Донбасс-Арене»
УАФ планирует провести первый матч после войны в Украине на «Донбасс-Арене»
Футбол Украинская Премьер-лига
15 марта 17:00
«Вам не говорят правды!» Ракицкий - российскому народу
«Вам не говорят правды!» Ракицкий - российскому народу
Футбол Украинские легионеры
14 марта 11:10
В оккупированном русскими террористами Херсоне ушел из жизни заслуженный тренер Украины
В оккупированном русскими террористами Херсоне ушел из жизни заслуженный тренер Украины
Гребля на байдарках и каноэ
13 марта 13:55

Новости: Футбол

Зинченко, Малиновский и Ярмоленко узнали соперников. Жеребьевка четвертьфиналов еврокубков
Зинченко, Малиновский и Ярмоленко узнали соперников. Жеребьевка четвертьфиналов еврокубков
Лига чемпионов UEFA
18 марта 17:07
Де Дзерби: «Я сказал бразильцам не подписывать никаких бумаг, пока их партнеры по команде находятся под бомбами»
Де Дзерби: «Я сказал бразильцам не подписывать никаких бумаг, пока их партнеры по команде находятся под бомбами»
Украинская Премьер-лига
18 марта 16:47
Бывший игрок «Шахтера» умер в оккупированном Донецке
Бывший игрок «Шахтера» умер в оккупированном Донецке
Украинская Премьер-лига
18 марта 14:56
Де Дзерби: «Когда я вижу, что чемпионат россии продолжается, у меня закипает кровь»
Де Дзерби: «Когда я вижу, что чемпионат россии продолжается, у меня закипает кровь»
Украинская Премьер-лига
18 марта 11:58
Еще один легионер «Динамо» временно перешел в другой клуб из-за войны
Еще один легионер «Динамо» временно перешел в другой клуб из-за войны
Украинская Премьер-лига
18 марта 11:36
Форвард «Вест Хэма»: «Я не могу себе представить, что сейчас переживает Ярмоленко»
Форвард «Вест Хэма»: «Я не могу себе представить, что сейчас переживает Ярмоленко»
Лига Европы UEFA
18 марта 11:29
Министерство спорта хочет разрешить футболистам, которые находятся в Украине, покидать страну
Министерство спорта хочет разрешить футболистам, которые находятся в Украине, покидать страну
Украинская Премьер-лига
18 марта 10:10
Главный тренер «Вест Хэма»: «Имя Ярмоленко будут вспоминать во всем мире»
Главный тренер «Вест Хэма»: «Имя Ярмоленко будут вспоминать во всем мире»
Лига Европы UEFA
18 марта 09:30
Ярмоленко и Малиновский продолжают борьбу за титул. Стали известны все участники четвертьфинала Лиги Европы
Ярмоленко и Малиновский продолжают борьбу за титул. Стали известны все участники четвертьфинала Лиги Европы
Лига Европы UEFA
18 марта 09:15
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко общался с российскими спортсменами о войне: «Титулованные бойцы напуганы»
Виталий Кличко общался с российскими спортсменами о войне: «Титулованные бойцы напуганы»
Бокс Профессиональный бокс
16 марта 20:50
Сборной Украины могут предоставить прямую путевку на чемпионат мира-2022
Сборной Украины могут предоставить прямую путевку на чемпионат мира-2022
Футбол Чемпионат мира по футболу
17 марта 16:45
Обращение Бориса Колесникова к российским хоккеистам из НХЛ
Обращение Бориса Колесникова к российским хоккеистам из НХЛ
Хоккей Хоккейная Суперлига
18 марта 12:00
Гол Ярмоленко на 112-й минуте матча с «Севильей» вывел «Вест Хэм» в четвертьфинал Лиги Европы
Гол Ярмоленко на 112-й минуте матча с «Севильей» вывел «Вест Хэм» в четвертьфинал Лиги Европы
Футбол Лига Европы UEFA
18 марта 09:02
1
Экс-игрок московского ЦСКА: «Тимощук оказался говном»
Экс-игрок московского ЦСКА: «Тимощук оказался говном»
Футбол Украинская Премьер-лига
15 марта 16:17
Точно война путина, а не россиян? Во время матча чемпионата россии команды сформировали символ вторжения в Украину
Точно война путина, а не россиян? Во время матча чемпионата россии команды сформировали символ вторжения в Украину
Хоккей с мячом
12 марта 22:20
Все новости