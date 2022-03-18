Бывший игрок «Шахтера» умер в оккупированном Донецке

Бахарев провел по одному матчу за сборные Украины и россии

Фото: ФК Шахтер

На 46 году ушел из жизни экс-игрок «Шахтера» Алексей Бахарев.



О печальной новости в своем Facebook сообщил генеральный директор «горняков» Сергей Палкин. В последние годы Бахарев, который за карьеру сыграл по матчу за сборные Украины и россии, тренировал детей в оккупированном Донецке.

Украинская легкоатлетка сообщила о смерти своей бабушки на территории, захваченной российскими военными.