Владимир Кличко: «Любой, кто ведет бизнес с россией – кровь украинского народа также и на ваших руках»
Бывший игрок «Шахтера» умер в оккупированном Донецке
Бахарев провел по одному матчу за сборные Украины и россии
18 марта 14:56
Фото: ФК Шахтер
На 46 году ушел из жизни экс-игрок «Шахтера» Алексей Бахарев.
О печальной новости в своем Facebook сообщил генеральный директор «горняков» Сергей Палкин. В последние годы Бахарев, который за карьеру сыграл по матчу за сборные Украины и россии, тренировал детей в оккупированном Донецке.
Украинская легкоатлетка сообщила о смерти своей бабушки на территории, захваченной российскими военными.
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