Плей-офф за выход в АПЛ. «Брентфорд» обыграл «Борнмут» и вышел в финал. Как это было
Бывший капитан «Арсенала» снова остался без клуба
Карьера англичанина уже несколько лет идет под откос
Джек Уилшер / фото - Sky Sports
В новом сезоне Джек Уилшер не будет защищать цвета «Борнмута», сообщает официальный сайт клуба.
Годичный контракт с англичанином подошел к концу, и лето экс-капитан «Арсенала» встретит в качестве свободного агента.
До перехода в «Борнмут» Уилшер выступал в АПЛ за «Вест Хэм» и «Арсенал», где некоторое время был капитаном. В составе «канониров» Джек становился обладателем Суперкубка Англии и дважды обладателем Кубка Англии. Также его признавали лучшим молодым футболистом Англии и игроком сезона в «Арсенале».
В минувшем сезоне англичанин провел за «Борнмут» 18 матчей, в которых отметился двумя голами и одной голевой передачей.
Напомним, «Борнмут» уступил «Брентфорду» в плей-офф за выход в АПЛ.
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