Бывший капитан «Арсенала» снова остался без клуба

Карьера англичанина уже несколько лет идет под откос

Джек Уилшер / фото - Sky Sports

В новом сезоне Джек Уилшер не будет защищать цвета «Борнмута», сообщает официальный сайт клуба.

Годичный контракт с англичанином подошел к концу, и лето экс-капитан «Арсенала» встретит в качестве свободного агента.

До перехода в «Борнмут» Уилшер выступал в АПЛ за «Вест Хэм» и «Арсенал», где некоторое время был капитаном. В составе «канониров» Джек становился обладателем Суперкубка Англии и дважды обладателем Кубка Англии. Также его признавали лучшим молодым футболистом Англии и игроком сезона в «Арсенале».

В минувшем сезоне англичанин провел за «Борнмут» 18 матчей, в которых отметился двумя голами и одной голевой передачей.

Напомним, «Борнмут» уступил «Брентфорду» в плей-офф за выход в АПЛ.