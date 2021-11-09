Бывший хавбек МЮ – о полузащитнике команды: «Я бы послал Сульшера на его месте»

Инс считает, что тренер издевается над Ван де Беком

Уле-Гуннар Сульшер / Фото: Twitter

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс оценил положение полузащитника Донни ван де Бека в команде. Его слова приводит Daily Mail.

«Донни ван де Бек в матче с «Аталантой» получает 4 минуты. Меня беспокоят решения, которые принимает Сульшер. Это игрок, которому Оле сказал: «Приезжай на «Олд Траффорд», ты будешь играть в стартовом составе, мы заплатим за тебя 40 миллионов фунтов, ты будешь центральным звеном полузащиты».

И Донни думает: «К черту все, это моя мечта, я именно этого и ждал». Проходит два года, и он сидит на скамейке. Оле выставил его на посмешище.

Он не только выставил его на посмешище, но еще и дал Донни сыграть 4 минуты с «Аталантой», а потом такой: «Ой, кстати, вот тебе шанс себя проявить. Выходи на 10 минут против «Ман Сити», когда мы 85 минут играем без мяча, и покажи мне, на что ты способен».



Напомним, МЮ пропускает на «Олд Траффорд» уже 14 матчей подряд.