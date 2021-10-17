Бывший хавбек «Ворсклы»: «Россия впереди Украины на лет десять в развитии футбола»

Олег Мищенко / фото - Амкар

Бывший полузащитник украинской «Ворсклы» и российского «Амкара» Олег Мищенко рассказал о переходе и выступлениях в чемпионате России, а также сравнил футбол в двух странах.

Если честно, негатива было много, но я не уделял этому внимания. По крайней мере никто никогда, когда меня видел вживую, не обижал. Диванные смельчаки могли написать, а в лицо никто ничего не говорил.

Сейчас жалеешь об этом переходе?

Нет. Может, жалел бы потому, что у меня параллельно было предложение от «Панатинаикоса». Тогда был неплохой этап в моей карьере. Я выбрал «Амкар» и люблю этот клуб всем сердцем. Он мне подарил много друзей, с которыми я общаюсь до сих пор, на связи 24/7.

Как можно было, выбирая между «Панатинаикосом» и «Амкаром», уехать в Пермь, а не в Афины?

Я выбрал Россию, и объясню, почему. Помню еще те времена, когда кайфовал от игры московского «Спартака». Я знал, как делается в России.

У нас игрок выстреливает – и все тянется очень долго. Вот вспомните Романа Безуса, когда он был в Полтаве. Он был на безумном уровне, а его только через два года забрали в «Динамо». А в России такого не бывало: как только игрок выстреливал, то его забирали сразу. Карьера идет быстрее. Я хотел тогда попасть в «Спартак», поэтому и выбрал Россию.

Футболисты дальше переходят из Украины в Россию. Твое мнение: это правильно или нет?

Две стороны медали. Если смотреть чисто на политику, на ситуацию с войной, то это неправильно. Но давайте опять же...

С 1 января этого года сколько тысяч людей из Украины переехали и получили российское гражданство? Их очень много, нереально просто, не помню точной цифры, поэтому не хочу говорить и обманывать. Это не спортсмены. Почему о них никто не говорит? То, что у них чемпионат даже не на пять, а на десять голов сильнее, чем наш – это факт. То, что наша сборная сильнее, чем их – это тоже факт.

Тот чемпионат, который был у нас с 2010 по 2016 год, был намного сильнее российского. Но сейчас Россия впереди Украины на лет десять в развитии футбола. Когда такого не было, мы были сильнее и имели качественных футболистов. Я понимаю и поддерживаю Иванисеню в том, что он перешел в «Крылья Советов».

Сейчас зарплаты в России в раз тридцать больше, чем в Украине. В «Амкаре» я зарабатывал больше, чем в украинских клубах – 30 000 долларов в месяц. Когда-то в «Ворскле» тоже были хорошие зарплаты – 20-30 тысяч долларов. Когда был жив Олег Бабаев, платили солидные деньги.

Какое твое отношение к России?

Нейтральное. У меня нет ни негатива, ни позитива. У меня там друзья. А сама страна ‒ мне неинтересно говорить о ней, если честно. В каждой нации есть адекватные люди, а есть неадекватные. Сейчас идут военные действия с Россией, поэтому говорить что-то хорошее или плохое я не буду. Это политическая ситуация, и туда я лезть точно не хочу.

Спорт вне политики или нет?

Я считаю, что на сто процентов спорт вне политики.